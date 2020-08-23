تركيا غاضبة من “السراج”

خاص/218

ذكرت مصادر مطلعة لــ 218 أن أنقرة غاضبة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ، على خلفية البيان الذي أصدره بشأن وقف إطلاق النار بالتزامن مع بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وباركته الأمم المتحدة والبعثة الأممية للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي والدول الداعمة لأطراف الصراع من أجل حلحلة الأزمة الليبية.

وفي وقت لم تعلق تركيا رسمياً بعد على البيان، أكدت المصادر لــ 218 أنه جاء بعد ضغط ألماني على السراج، الذي طلب زيارة إلى إسطنبول، وأبلغته تركيا أن موعد الزيارة سيحدد لاحقاً .

وكشفت المصادر عن اتصالات منفردة جرت بين مسؤول الاستخبارات التركية “هاكان فيدان” ووزير الدفاع التركي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” و مع وزير الداخلية المفوض لحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” بعد البيان الذي أصدره السراج .

وأكدت المصادر أن المشري وباشاغا هما من بادر بالاتصال مؤكدين على ثبات موقفهم إزاء أهمية التحالف الاستراتيجي مع الحكومة التركية، مبدين عدم ثقتهم بالمطلق بالمشير خليفة حفتر وداعميه بما فيهم رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، إلى ذلك كشفت المصادر أنه سيتم تقييم الأوضاع على الارض في ضوء إعلان “السراج” خلال جلسة الأمن القومي منتصف هذا الأسبوع.

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