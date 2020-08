حراك شباب الزواية: إذا لم تتحقق مطالبنا لن تكون تظاهراتنا سلمية

طالب حراك شباب الزاوية، وزارة الداخلية بحكومة

الوفاق غير المعتمدة والقضاء، بمتابعة ما يحدث في المظاهرات السلمية، ومحاسبة كل

من قام بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

وندد الحراك في بيان له اليوم الأحد، بما حدث في

مدينة طرابلس من قمع للمتظاهرين ومنعهم من رفع صوتهم، بل وإطلاق الرصاص عليهم،

معتبرا ما حدث بـ ” الكارثة الحقيقية”.

وتساءل الحراك عن وجود الحرية والديمقراطية

وحقوق التعبير، في حين يتم إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين، موضحا أن حادث إطلاق

النار تم من قبل مليشيات تابعة لشخصيات خارجة عن القانون.

وأكد الحراك استمرارهم في القيام بالتظاهرات،

التي لازالت سلمية حتى الآن، موضحا أن التظاهرات قد لا تكون سلمية خلال الأيام

المقبلة، خاصة إذا لم تتحقق مطالبهم.

وناشد الحراك جميع رجال الزاوية بالاستمرار في الخروج

بالمظاهرات، موضحين أنهم لم ولن يستسلموا حتى يتحقق مبتغاهم.

