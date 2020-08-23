بيان من قوة حماية طرابلس حول استهداف متظاهري طرابلس

قوة حماية طرابلس تُمهل حكومة الوفاق 24 ساعة لتوضيح من كان وراء استهداف المتظاهرين في طرابلس

قوة حماية طرابلس: على حكومة الوفاق تحمّل المسؤولية وأن تذكر بالأسماء المتورطين في استهداف المتظاهرين

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