بيان من قوة حماية طرابلس حول استهداف متظاهري طرابلس

قوة حماية طرابلس تُمهل حكومة الوفاق 24 ساعة لتوضيح من كان وراء استهداف المتظاهرين في طرابلس
قوة حماية طرابلس: على حكومة الوفاق تحمّل المسؤولية وأن تذكر بالأسماء المتورطين في استهداف المتظاهرين
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
قوة حماية طرابلس تُمهل حكومة الوفاق 24 ساعة لتوضيح من كان وراء استهداف المتظاهرين في طرابلس
قوة حماية طرابلس: على حكومة الوفاق تحمّل المسؤولية وأن تذكر بالأسماء المتورطين في استهداف المتظاهرين
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك