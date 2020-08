قالت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة،

في بيان توضحي الاثنين، إن إعلان اللجنة الطبية الاستشارية العليا عن تسجيل 3 حالات

إصابة جديدة بكورونا في المدينة ، هي حالات مكررة مسجلة مسبقاً بمدينة الكفرة ولم تشفى

بعد .

