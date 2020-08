أكد شهود عيان، الاثنين، أن مجموعات مسلحة تتبع مليشيا النواصي

قامت بتفكيك كاميرات المراقبة بطريق الشط وإطفاء الإضاءة، بعد رصد عمليات إطلاق النار

على المتظاهرين.

The post عاجل// مجموعات مسلحة تفكك كاميرات المراقبة بطريق الشط بعد رصد عمليات إطلاق النار على المتظاهرين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24