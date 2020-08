صنع الله وعلى محمود يبحثان سبل إعادة تشغيل الشركة الليبية النرويجية للأسمدة

بحث رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، أمس الأحد،

مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله، الحلول الممكنة لإنقاذ الشركة الليبية

للأسمدة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها عبر صفحتها على

موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن صنع الله وعلي محمود ناقشا التحديات

التي تواجه الشركة الليبية – النرويجية للأسمدة، بعد توقف إيراداتها جراء الإيقاف

القسري للإنتاج، مبينة أن الطرفين بحثا الوضع المالي والفني للشركة ودراسة الحلول

الممكن تنفيذها لإنقاذ الشركة وعامليها نتيجة توقف نشاطها بسبب الحصار الظالم المفروض

على قطاع النفط والآثار السلبية الوخيمة على الشركة على الصعيدين الحالي والمستقبلي.

وأضاف البيان أنه تم مناقشة كيفية تحقيق معدلات إنتاج عالية

في حال فك الحصار، بما يكفل تحقيق عوائد مالية يمكن من خلالها استمرار عمل الشراكة

وتحقيق المستهدفات، مشيرا إلى أن الظروف والتحديات

الاستثنائية التي يمر بها قطاع النفط بسبب الإقفالات للحقول والموانئ، مما أثر

سلباً على عمليات معظم شركات القطاع.

وفى ختام الاجتماع، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة

الليبية للاستثمار على تقديم الدعم اللازم للشركة لتتمكن من تجاوز تعثرها، فضلا عن

مطالبة الجهات المعنية بفك الحصار ورفع إيديهم عن قطاع النفط ومنشآته، وذلك لاستئناف

عمليات الإنتاج في أقرب وقت ممكن، فيما تم التأكيد على أهمية وضرورة الاحتفاظ بكامل

حقول الدولة الليبية في إدارة شركاتها، وتشجيع الاستثمار بما يحقق النتائج المرجوّة

منه .

يشار إلى أن الشركة الليبية للأسمدة تأسست في فبراير

2009، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار وشركة

“يارا النرويجية، ويقع مقرها في مرسى البريقة، حيث تساهم المؤسستان في الشركة

بـ25% لكل منهما، و50% للشركة النرويجية.

وتدير الشركة مصنعي الأمونيا

ومصنعي اليوريا بمجمع المصانع في منطقة مرسى البريقة .

