الفقيه: صالح ليس له طموح ديكتاتوري وحفتر ليس له وجود الآن

قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه

أمس الأحد، إن حفتر ليس له وجود الآن، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنّ عقيلة صالح رئيس

مجلس النواب ليس له طموح ديكتاتوري أو فردي .

وأوضح الفقيه، في تصريح صحفي، أن صالح لديه قواسم مشتركة

يمكن الوصول بها لمرحلة أفضل، مبينا أن الأزمة الليبية سببها التدخّلات الخارجية.

وأضاف أن إعلان وقف إطلاق النار مبادرة تتضمن خطوات إيجابية،

بالرغم من أن الليبيين يعيشون وضعًا صعبًا جدًا وتكاد تكون هذه المرحلة أخطر المراحل

السابقة، مؤكدا أنّ هناك نقاطًا في المبادرة لا يمكن رفضها، منها إيقاف القتال الذي

لا يرغب به أحد، وعودة تصدير النفط .

وشدد الفقيه على أنه لا

حلَّ عسكريًّ للأزمة الليبية، مضيفا أن أيّ شخص ارتكب الجرائم لا مهرب له وستتم محاسبته،

لافتا إلى أنه بإمكان الليبيين الوصول لخطوة أكثر تقدمًا، وتعديل المجلس الرئاسي والاستفتاء

على الدستور و إقراراه.

