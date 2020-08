قوة حماية طرابلس تحمل الرئاسي مسؤولية قتل المتظاهرين و تطالب بالتحقيق الفوري

حملت مليشيا ما تسمى بـقوة حماية طرابلس المجاس الرئاسي لـ حكومة الوفاق غير المعتمدة و وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين السلميين اليوم في طرابلس، مطالبة النائب العام و المدعي العام العسكري بالتحقيق في هذه الأحداث و نشر نتائج التحقيق في مؤتمر صحفي خلال 24 ساعة.

و طالبت المليشيا في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بنشر أسماء كافة المتورطين في استهداف المتظاهرين ورفع الحصانة عنهم و معاقبتهم.

