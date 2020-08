أفادت مصادر صحفية، الاثنين، بانسحاب مليشيا ما تسمى

بـ”قوة الردع ” التابعة لقوات الوفاق من مدينة ترهونة، وتتوجه إلى طرابلس.

