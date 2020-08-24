حماية طرابلس: هؤلاء من هاجموا بالرصاص الحي المتظاهرين في طرابلس

أخبار ليبيا24

اتهمت، قوة حماية طرابلس، اليوم الأحد، “جهات أمنية معروفة لدى وزارة الداخلية” بمهاجمة متظاهرين سلميين وسط العاصمة طرابلس يطالبون بحقوقهم تجاه حكومتهم في ظل غياب كل سبل الحياة الكريمة التي ينشدها كل الشعب الليبي.

كما اتهمت قوة حماية طرابلس، في بيان، حكومة الوفاق بالتخلي عن المتظاهرين وعدم توفير الحماية لهم، مؤكدة أنه “كان لزاما على “الحكومة المدنية” حماية المتظاهرين وتأمينهم بأذرعها الأمنية المتمثلة في وزارة الجاهلية”.

وأكدت القوة، على أن تعرض المتظاهرين هو خرق واضح لكل القوانين والمعاهدات الدولية وخروج صارخ عن الشعارات التي تنادي بـ “الدولة المدنية”.

ودعت القوة، رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، ووزير الداخلية، فتحي باشاغا، والمدعي العام العسكري، بالتحقيق في أحداث استهداف المتظاهرين.

كما دعتهم، إلى الخروج، في مؤتمر صحفي، تتحمل فيه الحكومة مسؤولياتها خلال 24 ساعة، لتوضيح من كان يقف وراء الاعتداء المسلح وتذكرهم بالأسماء وترفع عنهم الحصانة وتحيلهم للقضاء.

وشهدت العاصمة طرابلس، الأحد تظاهرات حاشدة ضد حكومة الوفاق، للتنديد بالوضع المعيشي الصعب، وأفادت تقارير بتعرض المتظاهرين لإطلاق الرصاص من قبل مسلحين، كما تم نشر العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بالتظاهر، على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر تعرض محتجين للرصاص الحي.

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