أكد شهود عيان، الاثنين، أن مليشيات طرابلس تنفذ حملة اعتقالات

موسعة ضد المتظاهرين السلميين في طرابلس .

The post عاجل// ميليشيات طرابلس تنفذ حملة اعتقالات موسعة ضد المتظاهرين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24