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عاجل// مليشيا النواصي وبتعليمات من باشاغا تعتقل عددًا من منظمي الحراك و تنقلهم جميعًا لجهة مجهولة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت مصادر صحفية، الإثنين، أن ما يعرف ب مليشيا النواصي
وبتعليمات من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، اعتقلت
عددًا من منظمي الحراك من بينهم مهند الكوافي، و ناصر الزياني، و الصادق الزياني، إضافة
إلى الأخوين محمود ومحمد القمودي، مشيرة إلى أنه تم نقلهم جميعًا لجهة مجهولة

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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