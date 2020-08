عاجل// مليشيا النواصي وبتعليمات من باشاغا تعتقل عددًا من منظمي الحراك و تنقلهم جميعًا لجهة مجهولة

أكدت مصادر صحفية، الإثنين، أن ما يعرف ب مليشيا النواصي

وبتعليمات من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، اعتقلت

عددًا من منظمي الحراك من بينهم مهند الكوافي، و ناصر الزياني، و الصادق الزياني، إضافة

إلى الأخوين محمود ومحمد القمودي، مشيرة إلى أنه تم نقلهم جميعًا لجهة مجهولة

