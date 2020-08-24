«المشري»: على المتظاهرين احترام الأملاك الخاصة والعامة وعدم السماح لـ «المندسين» باستغلال المظاهرات

قال خالد المشري رئيس ما يسمى المجلس الاستشاري للدولة، إن “التظاهر حق مشروع للتعبير عن الرأي، وعلى الحكومة الاستماع لهذه الأصوات والاستجابة لها”، بحسب تعبيره.

وأضاف «المشري» في تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع “تويتر”، أنه “على المتظاهرين احترام الأملاك الخاصة والعامة وعدم السماح للمندسين باستغلال المظاهرات وتحريفها عن مسارها، وعلى وزارة الداخلية حماية المتظاهرين والتحقيق فيما حدث من اختراقات”، على حد قوله.

وكانت وزارة داخلية الوفاق، قد زعمت في بيان مساء الأحد، أن “بعض الأشخاص المندسين الخارجين عن القانون والنظام، حاولوا استعمال ورقة ضبط المظاهرة وعدم السماح بأية اختراقات أمنية من المواطنين لإثارة الفتنة وزعزعة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية المكلفة أصلا بحمايتهم وليس الإعتداء عليهم، حيث تم إطلاق النار ونشر الفوضى وصولا إلى هدف أبعد وهو خلق أزمة وفوضى جديدة في البلاد بعد أن شهدت نوعا من الاستقرار الأمني عقب انتهاء الحرب في طرابلس والمناطق المحررة”، بحسب البيان.

جدير بالذكر أن عناصر من المليشيات التابعة لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، قامت بإطلاق الرصاص على جموع المتظاهرين، أثناء توجههم نحو ميدان الشهداء قادمين من محيط مقر رئاسة “السراج” في طريق السكة مرددين هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام” و”قولوا للسراج يروح”، وخلال محاولتهم التوجه للتظاهر أمام قيادة البحرية في أبوستة حيث المقر المؤقت للمجلس الرئاسي ومقر المستشارين العسكريين الأتراك، حيث أطلق مرتزقة «باشاغا» الرصاص عليهم.

وكانت قد انطلقت عدة تظاهرات ضد حكومة الوفاق، الأحد، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة “السراج” مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.

وحمل المتظاهرون اللافتات المعبرة عن استياءهم من حكومة الوفاق، وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول احتجاجات مدينة الزاوية يومها الثالث ضد ممارسات حكومة الوفاق وتردى الأوضاع المعيشية وخلافات وزير داخليتها “فتحي باشاغا” مع المليشيات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع التظاهرات على خلفية تدشين “باشاغا” قوات خاصة من المرتزقة السوريين مما أثار غضب المليشيات الأخرى.