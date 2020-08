تقرير إيطالى : قطر تلعب دوراً كبيراً في تدريب المليشيات والإرهابيين في ليبيا

نشرت مجلة ستار الإيطالية، أمس الأحد، تقريرا حول الدور القطرى

في ليبيا، وذلك بعد الاتفاق العسكرى بين قطر وليبيا وتركيا الذى أعلن عنه في منتصف

شهر أغسطس الجاري.

وأوضح التقرير، أن الدوحة تمكنت من الاستفادة من نقاط الضعف

السياسية لكل من الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، إلى جانب تراجع اهتمام الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب بالشرق الأوسط وتركيز سياسته الخارجية على الصين وروسيا، مبينا

أن قطر حاولت استغلال هذه الفرصة لكى تحاول اكتساب وزن وأهمية فى ليبيا، من خلال

التواجد القطرى فى 2011، جنبا إلى جنب مع الناتو، ليس فقط استخدام القوة الجوية ولكن

أيضا من خلال تدريب المليشيات والإرهابيين سواء داخل ليبيا أو الدوحة .

وأشار التقرير إلى أن

قطر تدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة على كافة المستويات، مبينا أن

الدوحة تستثمر بكثافة فى إعادة إعمار البنية التحتية العسكرية في طرابلس، في إشارة

إلى إنشاء القواعد العسكرية فى ليبيا، مشيرا إلى وجود مستشارين عسكريين قطريين خلال

الاجتماعات التى عقدت مع الوفاق خلال الزيارة الأخيرة لوزيرى الوفاع القطرى خالد

العطية والتركي خلوصي آكار فى طرابلس .

