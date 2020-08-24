رئيس بلدية البيضاء يطالب المواطنين الالتزام بالحظر ويؤكد.. التعزية عن طريق الهاتف فقط

ناشد رئيس المجلس التسييري البيضاء علي حسين، سكان البلدية بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية أنفسهم وذويهم من فيروس كورونا.

وأشاد حسين فى فيديو بثته وكالة الأنباء الليبة، بوعي سكان البلدية وبجهود الأطقم الطبية والطبية المساعدة والدور الذي تقوم به الاجهزة الامنية خاصة في ظل استعداد الأجهزة الأمنية لتطبيق الحظر منذ تاريخ اليوم .

وأضاف حسين، هناك حالات إصابات بفيروس كورونا ووفيات فى بلدية البيضاء، وأنا مسؤول عن هذا، لذا نريد المواطنين أن يحافظوا على حياتهم، فالتزموا بالحجر، ومدرية الأمن تنفذ الأن التعليمات وتعاقب من يخالف الحظر فى البلدية، متابعا، التعزية عن طريق الاتصال، ويجب إيقاف الأفراح .