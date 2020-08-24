رغم إعلان وقف إطلاق النار.. سفن حربية تركية تتجه نحو سرت

بنغازي-العنوان

قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أنه تم رصد تحركات مشبوهة لـ “الميليشيات ولمرتزقة تركيا” خلال الثلاثة أيام الماضية، مؤكدا أنه تم رصد سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي بوضع هجومي.

كما أكد المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، أنه “من حق الجيش الدفاع عن أرضنا وأن أي عمل عدائي سيقابل بالقوة الضاربة”، مشيرا إلى أن الجيش الوطني مستعد لصد هجوم أي قوات معادية تفكر في التقدم نحو سرت.

وفي السياق أكد شهود عيان بمنطقة بوقرين شرق مصراتة تحرك فرقاطتين وثلاث سفن حربية تركية باتجاة مدينة سرت.

يشار إلى أن التحركات التركية تأتي عقب إصدار المستشار عقيلة صالح وفائز السراج، الجمعة، بيانيْن توافقا من خلالهما على الوقف الفوري لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، وضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية.