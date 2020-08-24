المحتجين في طرابلس يتهمون الوفاق بتجويع الليبيين ومنح أموالهم للمرتزقة السوريين

طرابلس-العنوان

طالب المحتجين في طرابلس حكومة الوفاق بتحسين مستوى الخدمات العامة، موجهين أصابع الاتهام للوفاق والميليشيات التابعة لها والتي تسيطر على منظومة الاعتمادات بدعم المرتزقة السوريين على حساب أموال الليبيين.

واتهم المحتجين من خلال مقاطع مسجلة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة الوفاق بالوقوف على تردي الأوضاع المعيشة وتجويع الليبيين، مرددين هتافات “نبو دولارات زي الزلمات” في إشارة إلى الأموال التي تمنحها الوفاق للمرتزقة السوريين في طرابلس ومصراتة بالعملة الصعبة.

وقوبلت الاحتجاجات التي شهدت الاحياء الرئيسية بالعاصمة طرابلس بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من قبل الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق.

وبحسب المقاطع المتداولة طالب المحتجين بإسقاط المجلس الرئاسي من أمام مقر المجلس في قاعدة بوستة في العاصمة طرابلس.

وشهدت العاصمة طرابلس اليوم الأحد، احتجاجات شعبية ضد فساد حكومة الوفاق الوطني وانهيار مستوى الخدمات العامة وسيطرتهم على منظومة الاعتمادات ودعم المرتزقة السوريين بأموال الشعب الليبي.