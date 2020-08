يوم الشباب يحرك انتفاضة شعبية ضد الفساد و يشعل شرارة الثورة

تزامنا مع العيد الوطني للشباب الليبي في 20-8 و التي خرجت فيه تظاهرات تناشد الدكتور سيف الاسلام القذافي بقيادة المرحلة في ليبيا، بسرعة وبشكل واضح، انتشرت شرارة الانتفاضة لتشتعل في هشيم سلطة حكومة الوفاق غير المعتمدة ، فانتقلت التظاهرات من الزاوية إلى مصراته، ثم العاصمة طرابلس، في ثورة غضب لا تخطئها الأعين.

المتظاهرون أكدوا في بيان توضيحي أن دواعي الانتفاضة حقوقية، لكنها تضع في أعلى قائمة مطالبها وأهدافها الحفاظ على وحدة التراب الليبي، وإخراج المرتزقة من بلادهم، وانتزاع حقوق شباب ليبيا وتفعيل القانون، وانهاء حكم وسيطرة المليشيات، ورفض التدخل الخارجي. كما شدد شباب الحراك، على أن الانتفاضة اندلعت بسبب سوء الأوضاع المعيشية ،من نقص السيولة في المصارف، وانقطاع الكهرباء والمياه، ونقص الوقود، وتأخر صرف الرواتب، وسوء الأوضاع الأمنية

