البعثة الأممية تطالب بإطلاق المعتقلين وفك الحصار عن الأصابعة

طرابلس-العنوان

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء عمليات القتل خارج القانون في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة.

وفي بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، طالبت البعثة باحترام الإجراءات القانونية وتسليم المعتقلين إلى المؤسسات القضائية ذات الصلة وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا على القور.

ودعت البعثة إلى وقف التصعيد على الفور واحترام جميع المعنيين التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح بحرية الحركة الكاملة والوصول الفوري إلى المرافق الصحية.

وأشارت البعثة في بيان إلى أن التقارير الواردة إليها تؤكد مقتل مدني واعتقال عدد من المواطنين في إجراءات احتجاز وسفتها بالتعسفية، ومحاصرة المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون ضغوط حقيقية، وفق البيان.

يشار إلى أن ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق تتكون من المرتزقة السوريين وعناصر تابعين لوزير الداخلية فتحي باشاغا اقتحمت السبت مدينة الأصابعة في الجبل الغربي رغم إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.