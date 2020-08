رغم عدم صدور بيان رسمي .. إعلان ” السراج ” وقف إطلاق النار في ليبيا يثير غضب تركيا

كشفت مصادر صحفية، أمس الأحد، عن اتصالات منفردة جرت بين

مسؤول الاستخبارات التركية هاكان فيدان ووزير الدفاع التركي خلوصي آكار مع رئيس

مايسمى مجلس الدولة خالد المشري ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة

فتحي باشاغا بعد البيان الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بوقف إطلاق

النار في البلاد .

وأوضحت المصادر، أن أنقرة غاضبة من السراج، على خلفية البيان

الذي أصدره، بالتزامن مع بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وباركته الأمم المتحدة والبعثة

الأممية للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي والدول الداعمة لأطراف الصراع من أجل حلحلة

الأزمة الليبية، مبينة أنه جاء بعد ضغط ألماني على السراج، الذي طلب زيارة إلى إسطنبول،

وأبلغته تركيا أن موعد الزيارة سيحدد لاحقاً، في وقت لم تعلق فيه تركيا رسمياً على

البيان .

وأكدت المصادر أن المشري وباشاغا هما من بادرا بالاتصال مؤكدين

على ثبات موقفهم إزاء أهمية التحالف الاستراتيجي مع تركيا، مبدين عدم ثقتهم بـ”

حفتر” و “صالح، مشيرة إلى أنه سيتم

تقييم الأوضاع على الارض في ضوء إعلان السراج خلال جلسة الأمن القومي منتصف هذا الأسبوع

.

