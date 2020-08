شكري ولودريان : وقف إطلاق النار في ليبيا ضروري لتسوية سياسية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأحد، في

إتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي “جان إيف لودريان”، تطورات الأزمة الليبية

.

وصرح المُتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان

له، بأن الطرفين ناقشا عدداً من الملفات شملت التطورات الأخيرة على كل من الساحة الليبية

والقضية الفلسطينية، والأوضاع في لبنان، مشيرا إلى أن الجانبين أعلنا عن ترحيبهما بالبيانيّن

الصادريّن عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في

كافة الأراضي الليبية، معتبرا أنها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات

الليبيين في استعادة الاستقرار والأمن وحفظ ثرواته، مع الإسهام في مواجهة الجماعات

الإرهابية والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع.

