أنباء عن إصابة ” الحاسي” بفيروس كورونا ودخوله في حجر منزلي

أفادت مصادر صحفية، الاثنين، بأن الناطق باسم اللجنة

العليا لمكافحة كورونا التابعة للحكومة المؤقتة قرر حجر نفسه منزلياً بعد ظهور بعض

أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه.

وأوضحت المصادر، نقلا عن مصدر طبي بالمنطقة الشرقية، أن الحاسي

دخل للحجر المنزلي بعد ظهور أعراض كورونا عليه، دون أن يجري المسحة الخاصة بتحليل البي

سي آر التي يعاني القطاع الصحي نقصا شديدا فيها، مشيرة إلى أنه يخضع للحجر الطبي المنزلي

اختياريا تيقنا منه بتشابه أعراضه مع أعراض المرض.

