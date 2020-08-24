الداخلية: “مندسون” أطلقوا النار على المتظاهرين.. وفتحنا تحقيقا

نفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، مسؤوليتها عن حادثة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في طرابلس تنديدا بتردي الأحوال المعيشية والخدمات.

وقالت الوزارة في بيان، إن مندسين أطلقوا النار خلال المظاهرات لإثارة الفتنة وزعزعة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وخلق فوضى جديدة في البلاد.

وأضاف الوزارة أن المندسين لا يتبعون لها، وتم التعرف عليهم ليتم ضبطهم، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا جنائيا في أحداث يوم الأحد، وتعهدت بنشر نتائجه بعد الانتهاء منه.

ولفتت “داخلية الوفاق” إلى أنها تدعم حق التظاهر السلمي الخالي من العنف والشغب والاعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

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