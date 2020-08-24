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نقل إختصاصات وزارة المواصلات ذات الطابع البلدي إلى البلديات

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية في مدينة طرابلس مراسم التوقيع على محضر النقل الفعلي لاختصاصات وزارة المواصلات ذات الطابع البلدي إلى البلديات، و ذلك برئاسة عضو المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات محمد عماري زايد وبحضور وزير المواصلات المهندس ميلاد معتوق و وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، تنفيذا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وفي إطار تفعيل المشروع الوطني لنقل الاختصاصات.

وتم اعتماد محضر النقل الفعلي لاختصاصات وزارة المواصلات لعدد 6 بلديات هي  “أبو سليم وعين زارة و حي الأندلس وطرابلس المركز وسوق الجمعة وتاجوراء” و سيلي ذلك نقل نفس الاختصاصات لباقي البلديات-حسب ما أورده “زايد” في صفحته الرسمية – وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تشرف عليها وتنفذها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية لتسهيل عملية النقل بالتعاون مع اللجنة الفنية المشكلة بالخصوص.

و بهذه الخطوة ستصبح السلطة الفعلية لممارسة اختصاصات وزارة المواصلات ذات الطابع المحلي الواردة في التشريعات النافذة بيد المجالس البلدية و وحداتها الإدارية المسؤولة عن قطاع المواصلات كما هو معتمد في هياكلها التنظيمية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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