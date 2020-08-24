نقل إختصاصات وزارة المواصلات ذات الطابع البلدي إلى البلديات

شهد مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية في مدينة طرابلس مراسم التوقيع على محضر النقل الفعلي لاختصاصات وزارة المواصلات ذات الطابع البلدي إلى البلديات، و ذلك برئاسة عضو المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات محمد عماري زايد وبحضور وزير المواصلات المهندس ميلاد معتوق و وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، تنفيذا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وفي إطار تفعيل المشروع الوطني لنقل الاختصاصات.

وتم اعتماد محضر النقل الفعلي لاختصاصات وزارة المواصلات لعدد 6 بلديات هي “أبو سليم وعين زارة و حي الأندلس وطرابلس المركز وسوق الجمعة وتاجوراء” و سيلي ذلك نقل نفس الاختصاصات لباقي البلديات-حسب ما أورده “زايد” في صفحته الرسمية – وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تشرف عليها وتنفذها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية لتسهيل عملية النقل بالتعاون مع اللجنة الفنية المشكلة بالخصوص.

و بهذه الخطوة ستصبح السلطة الفعلية لممارسة اختصاصات وزارة المواصلات ذات الطابع المحلي الواردة في التشريعات النافذة بيد المجالس البلدية و وحداتها الإدارية المسؤولة عن قطاع المواصلات كما هو معتمد في هياكلها التنظيمية.

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