«صحة الوفاق»: افتتاح مركز عزل بالعجيلات

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق افتتاح مركز عزل المجاهد أبو قيلة بمدينة العجيلات.

وأشارت الوزارة إلى تزويد المركز «بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وتقع العجيلات في الجزء الشمالي الغربي من سهل الجفارة، على بعد نحو 80 كيلومتر إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

وتشهد الفترة الماضية أعمالا حثيثة للوزارة من أجل تهيئة عدة مراكز للعزل، إذ أعلنت يوم الجمعة الماضي، تهيئة مركز عزل موقت في المستشفى الجامعي بطرابلس، «مزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية».

ويحتوي المركز على عشرة أسرة عناية فائقة، وأربعة أسرة إنعاش، بالإضافة إلى أربعة أجهزة تنفس صناعي، وثمانية أجهزة تنفس مصممة خصيصا للتعامل مع «كوفيد-19»، إضافة إلى تركيب جهاز موجات فوق صوتية بمواصفات حديثة ومنظومة أكسجين مركزية، ودعم المركز بأكثر من 100 أسطوانة أكسجين لاستخدامها كخط دعم ثانوي في حالات الطوارئ.

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