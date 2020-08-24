دورة تأهيلية لأعضاء أمن المنافذ بميناء طرابلس

اختتمت الدورة التدريبية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية التي استهدفت الأعضاء التابعين لميناء طرابلس البحري بالإدارة العامة لأمن المنافذ بحسب ما نشرته وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية.

واستمرت الدورة منذ 26 من يوليو حتى 20 أغسطس، بمقر غرفة السيطرة بالإدارة العامة لأمن المنافذ بإشراف المقدم خالد الصغير، وفي ختامها وزعت الشهادات على المتدربين بحضور مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد “صلاح الحريزي” ورئيس غرفة السيطرة بالإدارة ومدير ميناء طرابلس البحري ومدير ميناء الخمس البحري.

وكانت وحدة التخزين داخل ميناء طرابلس البحري قد حذرت في وقت سابق من وقوع كارثة صحية، قد يتسبب بها وجود 400 حاوية محملة بسلعة “الأرز “، محتجزة داخل الميناء منذ سنة 2015 شاغلة لساحات التخزين بأحجام مختلفة، مضيفة في منشور لها على صفحتها الرسمية، أنه قد تم احتجاز هذه الحاويات بحجة عدم وجود الإفراجات الجمركية والرقابية لها وتركت منذ 5 سنوات بدون أي معالجات وأن روائح كريهة تنبعث من بعضها حالياً وتتسرب منها سوائل قد تكون مضرة للصحة العامة لجميع العاملين بالميناء .

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