الحاسي في الحجر المنزلي بعد ظهور أعراض الإصابة بـ«كورونا» عليه

دخل نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي في فترة حجر منزلي بعد ظهور بعض أعراض الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» عليه.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي عن مصدر طبي مسؤول قوله إن الحاسي دخل الحجر دون أن يجري مسحة الكشف عن الفيروس الخاصة بجهاز «بي سي آر»، والتي يعاني القطاع الصحي المحلي والدولي نقصا شديدا فيها.

وقال المصدر أن الحاسي وهو المختص في مكافحة العدوى، يخضع للحجر الطبي المنزلي اختياريا «تيقنا منه بتشابه أعراضه مع أعراض المرض».

وحذر المصدر الجميع من تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة في حال عدم الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها اللجنة الطبية الاستشارية بلسان الحاسي عدة مرات.

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