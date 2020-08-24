توزيع الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في ليبيا.. طرابلس الأعلى يليها بنغازي ومصراتة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، جاءت أكثر من نصفها في العاصمة طرابلس، بواقع 293 حالة.

وجاءت بنغازي ثانيا بـ 45 حالة، ثم مصراتة بـ 31 حالة، و27 حالة في جنزور، و25 حالة في زليتن، و19 حالة في الشاطئ، و11 حالة في المرج، عشر حالات في الزنتان، وتسع حالات في النواحي الأربعة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي في البلاد، الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

واكتشفت ثمان حالات في كل من الخمس ومسلاتة والرياينة، وسبع حالات في كل من الغريفة ويفرن والجفارة، وست حالات في غريان، وخمس حالات في كل من ظاهر الجبل والأبرق، وأربع حالات في الزاوية المركز والواحات وسواني بني آدم.

إضافة إلى ثلاث حالات في كل من باطن الجبل والجفرة وترهونة وسبها والبريقة والكفرة، وحالتين في كل من الرجبان والقرة بوللي وصرمان وزوارة، وحالة في كل من بني وليد ورقدالين وتراغن.

وتماثل للشفاء 11 مصابا موزعين بواقع ست حالات في زليتن، وثلاث حالات فش حات، وحالة في كل من الخمس ومسلاتة، بينما توفى 11 مصابا موزعين بواقع خمس حالاتف ي بنغازي، وحالتين في زليتن، وحالة في كل من رقدالين وطبرق وقراقرة وترهونة.

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