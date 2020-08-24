مؤسسة النفط تستعد لتفريغ المكثفات من ميناء البريقة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول السفينة (Valle Di siviglia) إلى ميناء البريقة، فجر اليوم الاثنين، لتقوم بشحن 30 ألف طن من المكثفات الموجودة في الميناء بهدف توفير سعات تخزينية كافية تضمن استمرار انتاج الغاز الطبيعي بمستوياته الحالية بحدود 160 مليون قدم مكعب يوميا.

وقالت المؤسسة، “إن الخطوة ستساهم في عدم زيادة طرح الاحمال عن مستوياتها الحالية ولكن ذلك لن ينهي المشكلة بشكل كامل، علما بأن احتياجات محطات كهرباء الزويتينه وشمال بنغازي بحدود 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي ولا تستطيع المؤسسة توفيرها بسبب اغلاق المنشآت النفطية، كما أن الميزانية المخصصة لاستيراد المحروقات لتغطية العجز الناتج عن توقف انتاج الغاز الطبيعي وتوفير المحروقات للسوق المحلي قد تم استنزافها خلال الشهور الماضية بسبب الاغلاقات كما رفضت القوات المغلقة للحقول المزودة لمصفاة الزاوية اعادة ضح الخام لتقوم المصفاة بسد العجز وتوفير المحروقات للاستهلاك المحلي ووقف استنزاف مدخرات الدولة في الاستيراد”.

وصرح رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، بهذا الصدد، قائلاً :”لقد تسبب اغلاق النفط بمعاناة المواطن أثر ذلك سلباً على كافة سبل الحياة ولعل انقطاعات الكهرباء في المنطقة الشرقية بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل المحطات هو أحد هذه الأثار، ولذلك تواصل المؤسسة الوطنية للنفط بذل مجهودات جبارة من أجل التخفيف من معاناة المواطن الليبي في كافة أنحاء البلاد، كما نجدد دعواتنا لإنهاء الإقفالات غير القانونية لمنشآتنا حتى نتكمن من أداء عملنا وسد حاجة الاستهلاك المحلي من المحروقات”.