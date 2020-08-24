عقوب يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا

استقبل وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب، بمقر وزارة الصحة بالبيضاء، أمس الأحد، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف والوفد المرافق لها.

وتناول اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصـحية، وسبل تطـويرها والاستعدادات والتحضيرات المشتركة ما بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وآلية البحث في تقييم الإجراءات المتبعة لاحتواء وباء كورونا بعد تزايد الحالات المصابة في الأيام الأخيرة و الخطط الموضوعة لصد انتشار جائحة كورونا وفي ظل الدعم المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء لتجهيز المستشفيات ومراكز العزل وإمكان زيادة عدد الفحوصات المخبرية.