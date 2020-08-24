شكري ولودريان يرحبان بالبيانين الصادرين عن الرئاسي ومجلس النواب لوقف إطلاق النار

ليبيا – في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين كلّ من مصر وفرنسا أجرى سامح شكري وزير الخارجيّة المصريّ أمس الأحد اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجيّة فرنسا جان إيف لودريان، للتباحُث حول عدد من الملفات الإقليمية شملت التطوّرات الأخيرة على كلّ من الساحة الليبية والقضية الفلسطينية والأوضاع في لبنان.

المُتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية صرّح وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها بأن الوزيرين رحّبا بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب لوقف إطلاق النار والعمليّات العسكريّة في كافّة الأراضي الليبية.

واعتبر الجانبان أنّ هذه الخطوة مهمّة على طريق تحقيق التسوية السياسيّة وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والأمن وحفظ ثرواته، مع الإسهام في المواجهة الحازمة للجماعات الإرهابيّة والتدخّلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع.

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