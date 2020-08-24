الحاجي: «معيتيق» مستفز ولا يخجل .. وليبيا لا تعنيه أمام مصالحه الشخصية

أكد الناشط السياسي، جمال الحاجي، أن أحمد معيتيق، نائب السراج، لا تعنيه مصلحة ليبيا، مشددا على أن كل همه مصالحه الشخصية فقط لا غير.

وقال الحاجي في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أقسم بالله كشاهد على المدعو «معيتيق»، أن ليبيا ﻻ تعنيه أمام مصالحه الشخصية والشخصية فقط. ابتلى الله الشعب الليبي بأمثاله”.

وأضاف “سبحان الله كم هو مستفز هذا المخلوق المدعو «معيتيق». ﻻ يخجل «مفحج» على منصة يحتفل والشعب بين من يموت غرقا بسبب أشكاله وبين من يحصد وباء كورونا أرواحهم في ظل عجز وفساد حكومته”.