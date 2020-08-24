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«السويحلي»: متظاهرو «طرابلس» هم أنفسهم بقايا «عبيد القذافي» ممن هللوا لقتلنا ليلة 20 فبراير 2011

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم بشير السويحلي، نجل رئيس مجلس الدولة الأسبق «عبدالرحمن السويحلي»، المتظاهرين في طرابلس، وقال: “بقايا عبيد القذافي الي يبو حقهم في التظاهر وحرية الرأي والتعبير، هما نفسهم الي هتفو وهللو للطاغية معمر لما طلق كلابه من كتيبة إمحمد الجبانة وجو للميدان وفترشو المتظاهرين السلميين ليلة 20 فبراير 2011 بسلاح 14.5” على حد زعمه.

أضاف “السويحلي” على حسابه بـ”تويتر”: “أية دكتاتورية..تعلمنا من معمر وحفتر، وللي يبي الحرية يمشي سرت ولا بنعازي يعيش الحرية غادي على أصولها” على حد قوله.

وتابع “السويحلي”: “الدولة المدنية اللي تبيها وخلاتك تطلع وتتظاهر ضد الفساد وهذا من حقك طبعاً، لكن في نفس الوقت كانت تبيك تطلع وبصدرك العاري هذا واتدافع عليها يوم ما كانت طرابلس تقصف يوميا بأكثر من 200 صاروخ من الارض والجو.. المدنية اللي تبيها ودفعو تريس عليها دم، ترفع العلم متعها، مش بمزاجك المدنية!!” على حد تعبيره.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • أنت مجرد عميل وخائن مثل ابيك …الشعب خرج ولن يرجع وسترون النتيجة ياخوان …انت إخواني وتدافع عن الباطل …لو دخل الجيش الي طرابلس ماكان هذا حالنا…ولكن الكلاب الاتراك ابناء عمومتك هم الذين قاموا بتخريب مخطط الجيش لتحرير طرابلس من الشراذم امثالكم من الخوان المسلمين والدواعش والميليشيات ولصوص الاعتمادات الوهمية التي تعرفون لعبتها جيدا واصبحتم من اصحاب الملايين بعد هذه النكبة التي تسمونها ثورة السودا النودا…لا تفرح كثيرا ياسويحلي …الشعب قال كلمته لا ومليون لا لللاخوان الفاسدين والمرتزقة والعملاء…

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