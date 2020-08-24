الثني يتابع مع الحويج سير عمل وزارة الخارجيّة والتعاون الدولي

ليبيا – اجتمع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأحد بوزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج.
الثني أطّلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على سير عمل وزارة الخارجية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
ووضع الحويج الثني في صورة آخر الاتصالات الإقليمية والدولية التي أجراها مع مختلف دول العالم لبحث تطوّرات الأزمة الليبية وسبل حلحلتها.
وفي سياق متّصل، ناقش المجتمعون كافّة الإجراءات التي قامت بها الوزارة على الصعيد الداخلي من تدريب ورفع لكفاءة الموظفين.
وشرعت الوزارة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد العام 2020 عامًا للتدريب في ليبيا.
وبدوره، أكّد الحويج أنّ الوزارة أجرت تدريبات لأكثر من 170 موظفًا وموظفة من مدينتي البيضاء وبنغازي، من خلال برامج تدريبية استمرت لعدد كبير من الساعات الدراسية.
ومن جانبه، أكّد الحويج على ضرورة الاستمرار في هذا العمل لأجل رفع كفاءة كافّة العاملين في مختلف قطاعات الدولة.
أضف تعليقـك