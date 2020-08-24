السراج لـ السفيرة الفرنسية: تنفيذ ما طرح في بيان وقف إطلاق النار يحتاج إلى دعم من كافة الأصدقاء

ليبيا – تلقّى رئيس المجلس الرئاسيّ لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأحد اتّصالًا هاتفيًا من السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرايير دوهيلين، تناولت مستجدّات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

السفيرة الفرنسية نقلت خلال الاتصال وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس تحيّات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجدّدت تأييد بلادها لمبادرة السلام التي طرحها السراج في 21 أغسطس الماضي.

ونقلت دعوة الرئيس الفرنسي لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة باريس في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه قبل السراج الدعوة مؤكّدًا بأنّ ما طرحه في بيانه الذي يشمل وقف إطلاق النار والمضي قُدُمًا نحو الانتخابات واستئناف إنتاج النفط وتصديره، يحتاج تنفيذه إلى دعم من كافّة الأصدقاء.