نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الاثنين

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاثنين:-

تحذير: لا يوجد

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة وقليلة السحب تتكاثر هذا اليوم ونهار الغد خاصة علي ساحل سرت مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم والريح شرش سرعته ما بيــن (05 – 20) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 1.75) متر.

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (28) مْ والرؤيـة جيدة.

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والريـح شرش على معظم الساحل وبحري اليوم على ساحل بنغازي وغربي غدا على ساحل شحات سرعته ما بــين (05 – 20) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.00) متر ويصل الى (1.50) متر على ساحل درنة.

البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل شحات ودرجة حرارة سطح البحر (28) مْ والرؤيـة جيدة.