افتتاح مركز العزل بمدينة العجيلات

العجيلات – بوابة افريقيا الاخبارية |

24 August, 2020

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بأن مركز العزل بمدينة العجيلات قد تم افتتاحه مؤخرا وتجهيزه بأحدث المستلزمات والمعدات الطبية.

واوضحت الوزارة، بأن المركز يحتوي على عشرة أسرة عناية فائقة، وأربعة أسرة إنعاش، بالإضافة إلى أربعة أجهزة تنفس صناعي، وثمانية أجهزة تنفس مصممة خصيصا للتعامل مع كوفيد-19.

كما تم تركيب جهاز موجات فوق صوتية بمواصفات حديثة ومنظومة أكسجين مركزية، ودعم المركز بأكثر من 100 أسطوانة أكسجين لاستخدامها كخط دعم ثانوي في حالات الطوارئ.

يذكر أن مدينة العجيلات هي أحدى مدن اقصى الغرب الليبي وتبعد عن العاصة طرابلس حوالي 120 كيلومتر تحدها من الشرق صبراته والشمال الشرقي زوارة ومن الغرب مدينة الجميل.