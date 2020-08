تقرير : المرتزقة ينهبون المنازل في مصراته لعدم تقاضيهم رواتبهم من تركيا

كشف تقرير لصحيفة “إنفستيغيتيف جورنال” عن وجود حالة تذمر بين المرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا للقتال في ليبيا.

ورصد التقرير اعترافات المرتزقة بنهب المنازل المهجورة في ليبيا بعد أن خلفت أنقرة وعدها لهم بزيادة المرتبات.

ومن جانبه قال طه حمود أحد أعضاء فيلق المجد فيما يسمى بالجيش السوري المدعوم من تركيا، وهو فصيل نقلت تركيا مسلحيه إلى ليبيا إنه أصبح لديهم حرية الحركة في مصراتة، ويمكنهم الخروج بمفردهم ، مؤكدا أنهم وجدوا الكثير من المنازل المهجورة بداخلها ذهب.

وأوضح حمود في تصريحات صحفية إنه قام هو ومن معه بنهب المنازل في مصراتة، مشيرا إلى أنهم قاموا بذلك لأن تركيا لم تدفع لهم ما وعدتهم به لذلك فكروا في كيفية كسب المزيد من المال.

وبحسب تقرير الصحيفة فأن المرتزقة السوريون تلقوا وعودا بالحصول على راتب شهري يبلغ نحو ألفي دولار مقابل القتال في ليبيا، لكن عددا كبيرا منهم قالوا إنهم يتقاضون مبالغ أقل بكثير، فيما أوضح البعض أنهم ظلوا في ليبيا لأكثر من 5 أشهر ولم يتلقوا سوى دفعة واحدة.

وأوضح التقرير أن اللقاء الذي جرى قبل أيام في ليبيا بين وزيري الدفاع القطري خالد العطية والتركي خلوصي أكار ورئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، تم خلاله الاتفاق على زيادة رواتب المرتزقة السوريين بنسبة 30 % ولكنه لم يحدث حتى الآن وفقا لتصريحات المرتزقة.

وكان ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد أنن تركيا أرسلت إلى ليبيا ما يزيد على 18 ألف من المرتزقة السوريين عاد منهم حوالي 7 آلاف إلى سوريا، فضلا عن نحو 10 آلاف من جنسيات الأخرى، مؤكدا أن آلاف المرتزقة ينضمون إلى الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة ، التي تخطط حاليا للاستيلاء على مدينة سرت الإستراتيجية، وسط حالة ترقب دولي خفت حدتها مع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، الجمعة.

