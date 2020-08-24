أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، تسجيل 11 حالة وفاة و572إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم الأحد، 2673 عينة من عدة مختبرات، مبينا أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1035 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن 89 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد 16 عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 545 عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها 111 عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 218 عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400 عينة، ومن مختبر فرع المركز الزاوية 76 عينة، ومن مختبر مستشفى بنغازي الطبي 183 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2101 عينة سالبة، 572 عينة موجبة منها 386 حالة جديدة، و 186 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 11 حالة للشفاء

The post الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 11 حالة وفاة و 572 إصابة جديدة بفيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24