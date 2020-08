أفادت مصادر صحفية، الإثنين، بأن سفينة سي ووتش4 الألمانية أبحرت في أول رحلة لها بالبحر المتوسط لاستقبال المهاجرين الذين يواجهون خطر الغرق قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت المصادر أن هدف الحكومة الألمانية الأساسي من المشاركة في هذه العمليات هو مراقبة أسباب وهياكل الاتجار بالبشر التي تحدث قبالة الساحل الليبي.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قد أكد أن ألمانيا تعتزم المشاركة في عمليات الانقاذ، مشيرا إلى أن الإنقاذ البحري هو “التزام قانوني إنساني ودولي”.

The post ألمانيا تعتزم المشاركة في عمليات الإنقاذ البحري بهدف مراقبة السواحل الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24