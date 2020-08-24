البدء في نقل اختصاصات وزارة المواصلات للبلديات

جرى بمقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بطرابلس، توقيع محضر النقل الفعلي لاختصاصات وزارة المواصلات ذات الطابع البلدي لعدد 6 بلديات وهي أبو سليم، وعين زارة، وحي الأندلس، وطرابلس المركز، وسوق الجمعة، وتاجوراء.

وترأس اللجنة عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات، بحضور وزيري المواصلات والحكم المحلي بحكومة الوفاق.

هذا وقد تم اعتماد محضر النقل الفعلي لاختصاصات وزارة المواصلات كخطوة أولى تليها خطوات اخرى لنقل الاختصاصات لباقي البلديات.