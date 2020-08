المؤسسة الوطنية للنفط تستعد لتفريغ المكثفات من ميناء البريقة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، عن وصول السفينة (Valle Di siviglia) إلى ميناء البريقة، لتقوم بشحن 30 ألف طن من المكثفات الموجودة في الميناء بهدف توفير سعات تخزينية كافية تضمن استمرار انتاج الغاز الطبيعي بمستوياته الحالية بحدود 160 مليون قدم مكعب يوميا.

وأوضحت المؤسسة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه الخطوة ستساهم في عدم زيادة طرح الاحمال عن مستوياتها الحالية و ستنهي المشكلة بشكل كامل، مشيرة إلى أن احتياجات محطات كهرباء الزويتينه وشمال بنغازي بحدود 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي ولا تستطيع المؤسسة توفيرها بسبب اغلاق المنشآت النفطية.

و قالت المؤسسة إن الميزانية المخصصة لاستيراد المحروقات لتغطية العجز الناتج عن توقف انتاج الغاز الطبيعي وتوفير المحروقات للسوق المحلي قد تم استنزافها خلال الشهور الماضية بسبب الإغلاقات

