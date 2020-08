فنوش يسخر من غياب ويليامز ويصف عناصر باشاغا بالمندسين

أدان المحلل

السياسي، عبد الحكيم فنوش، دعوات التحريض ضد المتظاهرين في طرابلس، من جانب حكومة

الوفاق غير المعتمدة وأجهزتها الأمنية.

وقال فنوش في

تغريدة على “تويتر” معلقاً على قيام أفراد تابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق

غير المعتمدة، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، “هؤلاء هم المندسين.. المندسين

مش داسين نفسهم يا أبو وشاح”، في إشارة إلى وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير

المعتمدة فتحي باشاغا.

وأضاف فنوش، في

تغريدة أخرى بانتظار قلق المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز،

متسائلا أين قناة الجزيرة والأحرار، إن شاء الله المانع خير” في إشارة إلى غياب

التغطيات الإعلامية التابعة لمنصات وفضائيات الإخوان وقطر.

يذكر أن مليشيا

ما تسمى بـقوة حماية طرابلس حملت المجلس الرئاسي لـ حكومة الوفاق غير المعتمدة

ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين السلميين في طرابلس،

مطالبة النائب العام و المدعي العام العسكري بالتحقيق في هذه الأحداث و نشر نتائج

التحقيق في مؤتمر صحفي خلال 24 ساعة.

وأدعت وزارة

داخلية الوفاق، في بيان مساء الأحد، أن “بعض الأشخاص المندسين الخارجين عن القانون

والنظام، حاولوا استعمال ورقة ضبط

المظاهرة وعدم السماح بأية اختراقات أمنية من المواطنين لإثارة الفتنة وزعزعة

الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية المكلفة أصلا بحمايتهم وليس الاعتداء عليهم.

