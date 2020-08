كمون: الوضع الوبائي بالزنتان حرج جدًا ونعاني من نقص الأطقم الطبية

أكد عضو لجنة

مجابهة كورونا ببلدية الزنتان عبد الوهاب كمون، أن الوضع الوبائي في المدينة حرج

جدًا.

وأفاد كمون، في

تصريح إعلامي بأن المدينة دخلت في فترة انتشار مجتمعي وازدياد لحالات الإصابة،

مُنوهًا بأن وجود التحاليل داخل البلدية له دور كبير في إظهار هذه الحالات.

وأرجع كمون، زيادة

المصابين بالمدينة إلى حالة التخلي عن الحذر وإهمال المواطنين لإجراءات الوقاية

والحماية ومنها التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى ظهور 4 بؤر إصابة ناتجة عن إقامة

مآتم.

وأشار كمون، إلى

أن المراكز الطبية بالزنتان تعاني بشكل أساسي من نقص الأطقم الطبية، كما تعاني من

نقص الأكسجين وبعض المستلزمات اللازمة لمواجهة المرض والتعامل مع المصابين.

وكان الوضع

الوبائي في ليبيا تدهور في عدد من البلديات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة

مما دفع عميد بلدية حي الأندلس إلى إعلان عدم القدرة على السيطرة على المرض محملا المسؤولية

إلى وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

