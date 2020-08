أعلنت مصادر صحفية، الإثنين، أن الانتربول رفض طلبا تركيا يطالب بإصدار مذكرة توقيف بحق القيادي الفلسطيني محمد دحلان .

