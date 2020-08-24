البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في أحداث العنف ضد مظاهرات طرابلس

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن “الموالين لحكومة الوفاق” في طرابلس يوم أمس الأحد، مما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.

وقالت البعثة، في بيان لها حول احتجاجات طرابلس في 23 آب/اغسطس 2020، :” إن حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الاساسية من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”، لافتة إلى أن الدافع وراء هذه التظاهرات كان الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد.

وشددت البعثة، أن الوقت قد حان لكي يضع القادة الليبيون خلافاتهم جانباً وأن ينخرطوا في حوار سياسي شامل، كما كان قد أعلن في الأسبوع الماضي كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.