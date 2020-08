الأرصاد تطمئن الصيادين : البحر خفيف الموج والسماء صافية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الإثنين، أن منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون السماء بها صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة وقليلة السحب تتكاثر هذا اليوم ونهار الغد خاصة علي ساحل سرت مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم والريح شمالية غربية سرعته ما بيــن (05 – 20) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 1.75) متر.

وأشار المركز في نشرته الصيد البحري، إلى أن البحر سيكون خفيف الموج الى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (28) مْ والرؤيـة جيدة.

وقال المركز إن منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والريـح شمالية غربية على معظم الساحل وبحري اليوم على ساحل بنغازي وغربي غدا على ساحل شحات سرعته ما بــين (05 – 20) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.00) متر ويصل الى (1.50) متر على ساحل درنة.

واضاف للمركز أن البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل شحات ودرجة حرارة سطح البحر (28) مْ والرؤيـة جيدة.

