مساعي لإعادة فتح الطريق بين الجفرة وابونجيم

كشف مصدر من مجلس حكماء ووجهاء الجفرة، أنه بصدد إرسال وفد يمثله لزيارة مدينة مصراتة في الأيام المقبلة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لبوابة افريقيا الإخبارية، أن الوفد سيعمل على بحث إمكانية إعادة فتح الطريق الرباط بين الجفرة وابونجيم والمناطق المجاورة الاخرى لتسهيل تنقل اهالي الجفرة والجنوب بشكل عام لمدن الشمال واختصار الطريق عليهم.

وأضاف المصدر، أن هذه المبادرة التي يعتزم حكماء وجهاء الجفرة مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة في مصراتة في حالة الاستجابة لها ستسهل حركة المرور وتخفف معاناة المرضى والتجار والمسافرين من الجنوب الى الشمال الغربي.