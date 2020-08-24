اتحاد المغرب العربي يرحب ببياني “صالح” و “السراج”

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الشورى، لاتحاد المغرب العربي بيانا رحبت فيه بموقف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج المتعلق بوقف إطلاق النار في ليبيا .

وعبرت الأمانة العامة عن أملها في أن يكون موقف رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي سبباً في تهدئة الأوضاع وإنهاء فرص اندلاع حرب في ليبيا سيؤثر على أمنها ووحدتها وسيادتها.

وكان كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أصدرا الجمعة بيانين منفصلين متزامنين أكدا فيه على وجوب وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا .

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