أين القنوات الممولة من قطر وتركيا من انتفاضة الشعب الليبي؟

تغافلت القنوات الإعلامية الممولة من قطر وتركيا، دورها الذي يجب أن يكون حياديا في نقل الأحداث، وغضت الطرف عن نقل ما يحدث في الشارع الليبي من انتفاضة يقودها الشباب ضد الفساد وغلاء المعيشة وسوء الخدمات، وما حدث من إطلاق رصاص على المتظاهرين.

وأكدت من خلال تجاهلها لنقل ما يحدث على أرض الواقع، أن دورها يقتصر فقط على الدمار والتخريب، وتشجيع التدخل السافر في شؤون البلاد، دون النظر إلى معاناة المواطنين، فالبرغم من انتشار مئات المقاطع المرئية التي تنقل التظاهرات وإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين إلى أن هذه القنوات لم تبث فيديو واحدا في هذا الشأن.

فخلال السنوات الماضية، دعمت قنوات الجزيرة والعربية وليبيا الأحرار وبانوراما والرسمية الليبية والوطن وغيرهم من القنوات الممولة من قطر وتركيا، التدخل التركي في شؤون ليبيا واستمرار الفوضى التي خلفها حلف الناتو في البلاد، وتجاهلت أزمات الليبيين ومعاناتهم وضياع ثروات ليبيا على المرتزقة السوريين والأتراك.

هذا ويذكر أن هذه القنوات تعمدت خلال الفترة الماضية نشر كل ما هو محرض ضد الجيش في البلاد، بالإضافة إلى بث كل ما يدعم التواجد التركي، ولكنها لم تنقل انتفاضة الشباب الليبي الثائر ضد تردي الأوضاع المعيشية.

